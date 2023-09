Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald Suche nach einem neuen Pfarrer wird nicht leicht

Die reformierte Gemeinde Radevormwald steht vor mehreren Herausforderungen: schrumpfende Mitgliederzahlen, die anstehende Fusion der evangelischen Gemeinden in der Stadt, der Klimawandel mit den Folgen für ihren großen Waldbesitz. Bald muss sich die Gemeinde all diesen Herausforderungen ohne ihren langjährigen Pfarrer stellen. Denn Dieter Jeschke verlässt nach neun Jahren die Stadt. Er hat zum 1. Januar 2024 eine neue Anstellung in Velbert-Tönisheide angenommen.