Politik in Radevormwald Droht Verkehrschaos am neuen Bildungszentrum?

Aus den Reihen der Ausschuss-Mitglieder kamen Fragen, ob es nicht alternative Lösungen gebe. „Wir würden lieber möglichst viel Verkehr aus der Stichstraße verbannen“, erklärte Rolf Ebbinghaus, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (AL). „Könnte man nicht doch eine Fläche an der B 229 als Elternparkplatz ausweisen?“ Kolja Burggräf gab zu bedenken, dass sich Eltern in der Realität nicht immer an solche Vorgaben halten und trotzdem in die Stichstraße hineinfahren könnten. Gegenüber unserer Redaktion betonte er zudem, dass die Frage der Nutzung einer Anbauverbotsfläche in den Bereich der Verkehrsplanung gehöre, dies liege aber nicht in der Zuständigkeit der Assmann-Gruppe.