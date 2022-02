Feuerwehr rückt zu 18 Einsätzen in Radevormwald aus : Sturmtief „Zeynep“ weht Gerüst in Honsberg um

Radevormwald Sechs Einheiten der Feuerwehr waren ab dem Freitagnachmittag mit rund 65 Einsatzkräften unterwegs, hauptsächlich wegen umgestürzten Bäumen. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Das Sturmtief „Zeynep“ hat in Radevormwald vergleichsweise wenig Schäden angerichtet. Dietmar Hasenburg, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, erklärte am Samstag, dass ab etwa 14 Uhr am Freitag die Einheiten zu 18 Einheiten ausrücken mussten. In den meisten Fällen ging es dabei um Bäume, die vom Sturm umgestürzt waren und auf Straßen lagen. „Einige Straßen mussten auch gesperrt werden“, berichtet der Wehrführer. „So erneut die Zufahrt nach Wilhelmstal und auch die Bergstraße.“ Bereits am Donnerstag wurde wegender Folgen des Sturmtiefs „Ylenia“ die Bundesstraße 483 in Richtung Schwelm gesperrt, dort liegen mehrere Baumstämme auf der Fahrbahn. Der Landesbetrieb Straßenbau hatte erklärt, man werde damit beginnen, die Stämme zu zersägen und wegzuschaffen, sobald nicht mehr mit Sturmwarnungen zu rechnen sei. In den nächsten Tagen soll das Wetter aber noch windig und ungemütlich bleiben.