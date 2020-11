Corona-Pandemie in Radevormwald : Stufe 8 der Sekundarschule bleibt weiter in Quarantäne

Radevormwalder Sekundarschüler müssen am Donnerstag wieder zum Test nach Hückeswagen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Ein weiterer positiver Fall in der Stufe 8, einer in der Stufe 7 – die Ganztagsschule hat’s momentan schwer. Trotzdem soll am Donnerstag für die übrigen Schüler normaler Unterricht angeboten werden. In Radevormwald gibt es aktuell 54 bestätigte Covid-19-Fälle.

Die Sekundarschule kommt im Moment nicht aus den Corona-Schlagzeilen raus. Eigentlich hätte der achte Jahrgang heute wieder zur Schule gehen sollen, doch das Gesundheitsamt verfügte eine Quarantäne-Verlängerung bis Freitag, da es einen dritten positiven Fall gibt. Wenn nichts weiteres geschieht, darf jeder Schüler des Jahrgangs, der negativ getestet wurde und keine Symptome aufweist, am Montag wieder zur Schule.

Positiv getestet wurde zudem ein Schüler des Jahrgangs 7. Er war schon länger nicht mehr in der Schule, so dass sich die Quarantänezeit der Mitschüler verkürzt: Nur bis einschließlich Freitag sind die Schüler der Klasse 7d und eines Kurses in Quarantäne. Heute müssen sie zum Test nach Hückeswagen.

Schulleiterin Sandra Pahl rechnet damit, dass ansonsten ab Donnerstag alles wieder nach Plan läuft. Lediglich bei den Arbeitsgemeinschaften gibt es eine Veränderung: Die jahrgangsübergreifende Arbeit wurde gestoppt – AG’s gibt es jetzt nur noch in Jahrgängen.

In Radevormwald gibt es 54 aktuelle Corona-Fälle, 15 weniger als noch am Vortag. In Hückeswagen sank die Zahl der Infizierten um eine Person auf 27. Insgesamt gibt es im Oberbergischen Kreis 58 weitere laborbestätigte Fälle. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt aktuell bei 774 Personen, 51 weniger als am Vortag, Dieser Personenkreis ist in Quarantäne. Zusätzlich sind 792 Kontaktpersonen ersten Grades in angeordneter Quarantäne, heißt es aus dem Kreishaus.

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Oberbergischen Kreis ist gesunken. Am Mittwoch lag er bei 161,7. Am Vortag berichtete der Kreis von einem Wert von 167,6.