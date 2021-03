Energiesparen in Radevormwald : Stromsparcheck für die Wupperorte wird angeboten

Die Caritas gibt künftig in den Rader Wupperorten Tipps, wie man Strom sparen kann. Foto: dpa/Sina Schuldt

Radevormwald Die Caritas in Remscheid erweitert ihr Angebot über die Stadtgrenzen hinaus. Dieses Pilot-Projekt wird in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement in Radevormwald und dem Quartiersmanagement für die Wupperorte organisiert.

Das Stromcheck-Beratungsangebot der Remscheider Caritas wird nun auch in Radevormwald angeboten. In Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Radevormwald und dem Quartiersmanagement für die Wupperorte wird dieses Pilot-Angebot jetzt zunächst in den Wupperorten eingeführt. Die Monate bis Mai werden als Erprobungsphase genutzt, um anschließend bewerten zu können, inwiefern eine Ausweitung des Angebots auf die gesamte Stadt Radevormwald infrage kommen könnte.

Die Stromsparhelferinnen und -helfer beraten Haushalte telefonisch sowie online. Auch kann bei Bedarf eine persönliche Beratung zu Hause in Anspruch genommen werden, bei der u.a. Energie- und Wasserspar-Artikel in einem Wert bis zu 70 Euro (kostenfrei für die Beratenen) eingebaut werden. Der Austausch alter Kühlgeräte wird ebenfalls bezuschusst. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Bezieherinnen und Bezieher von ALG II (das heißt: „Hartz IV“, inklusive Aufstockung), Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag und Einkommen unterhalb der Pfändungsfreigrenze.

„Wir freuen uns über die Kooperation und hoffen mit der aktiven Bewerbung des Stromsparchecks in den Wupperorten möglichst viele Haushalte erreichen zu können“, erzählt Quartiersmanagerin Marie Steinhauer. Der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski betont, dass mit den Stromsparmaßnahmen nicht nur Geld eingespart werden kann, sondern jeder teilnehmende Haushalt auch einen kleinen, aber wichtigen, Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leistet.

Das Pilot-Angebot des Caritasverbands Remscheid wird auch für die Wupperorte von den Wohnungsbaugesellschaften GWG Remscheid, GEWAG, dem Jobcenter Remscheid und dem Energieversorger der Stadt Remscheid (ewr) gesponsert. Des Weiteren wird das Projekt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Weitere Infos gibt es beim Caritasverband Remscheid unter Telefon 02191 491149.

(s-g)