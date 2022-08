Stadtwerke Radevormwald : Stromausfall am Morgen – vor allem Herbeck betroffen

Radevormwald Kurz vor sieben Uhr fiel in Teilen der Stadt die Versorgung mit Elektrizität aus. Spekulationen, dass die Ursache ein Blitzschlag war, können die Stadtwerke derzeit nicht bestätigen.

In Teilen von Radevormwald hat es am Freitagmorgen einen Stromausfall gegeben. Wie Christoph Richtarski, Technischer Leiter der Stadtwerke Radevormwald (SWR.), mitteilt, ereignete sich der Ausfall kurz vor 7 Uhr. „Betroffen war vor allem der Stadtteil Herbeck“, sagt Richtarski. In den sozialen Medien wurde spekuliert, dass es sich um einen Blitzschlag handeln könnte, ab dem Donnerstagabend waren in NRW Unwetter angekündigt worden. Das kann Richtarski nicht bestätigen: Die genaue Ursache sei noch unklar. Sicher sei aber, dass der Fehler im übergeordneten, nicht im unmittelbaren Radevormwalder Netz gelegen habe, offenbar bei den Hochspannungsleitungen.