Politik in Radevormwald Streit über Mandatswechsel von Ratsherr Klaus Haselhoff

Ist der Wechsel von Mandatsträgern zu einer anderen Fraktion eine Verzerrung des Wählerwillens ? Die Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA) will dieses Thema im kommenden Ältestenrat der Fraktionen ansprechen. Das kündigen der RUA-Vorsitzende Burkhard Wigge und die stellvertretende Vorsitzende Sabine Danowski an. In einem Brief an Bürgermeister Johannes Mans und die anderen Fraktionen schreiben die RUA-Vertreter: „Immer wieder verlassen Ratsmitglieder, die ihr Mandat über die Liste der einzelnen Partei beziehungsweise Wählergemeinschaft bezogen haben, ihre Fraktion, weil sie sich mit den politischen Inhalten nicht mehr identifizieren können.“ Dies sei zunächst unbedenklich.