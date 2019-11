Nächtlicher Polizeieinsatz in Radevormwald : Streit in der Straße Markt – Mann (29) führt Waffe bei sich

Radevormwald Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen kam es Samstagnacht kurz nach 0 Uhr. Als die Polizei eintraf, um die Streithähne zu trennen, wurden die Beamten auf eine Schusswaffe aufmerksam.

Unschöne Szenen spielten sich Samstagnacht kurz nach 0 Uhr in der Straße Markt in Radevormwald ab: Wie Polizeipressesprecherin Monika Treutler am Sonntagmittag mitteilte, war es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, um die Streithähne zu trennen, wurden sie auf eine Schusswaffe aufmerksam, die einer der Kontrahenten, ein 29-jähriger Radevormwalder, griffbereit mitführte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Umgehend fixierten die Beamten den 29-Jährigen und legten ihm Handschellen an. „Dabei leistete der 29-Jährige erheblichen Widerstand. Er versuchte, sich aus dem Griff zu lösen, trat um sich und versuchte, einen Polizisten zu beißen“, schilderte Monika Treutler die Situation vor Ort.