Nachbarkommune von Radevormwald Streichungen auch bei Helios in Schwelm?

Doch nicht nur in Radevormwald wird darüber diskutiert, ob bestimmte medizinische Angebote künftig wegfallen sollen. Auch beim Helios-Krankenhaus in Schwelm steht dies im Raum. Wie Sandra Lorenz, Sprecherin der Klinik, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei allerdings keine Streichung ganzer Bereiche vorgesehen. Doch soll künftig – zumindest nach dem aktuellen Planungsstand – die Leistungsgruppe der „kardialen Devices“ nicht angeboten werden. Diese umfasse „spezifische Teilbereiche wie bestimmte Defibrillatoren“, was aber bei einer möglichen Nichtzuweisung durch das NRW-Gesundheitsministerium „gerade keinen kompletten Ausschluss der gesamten ,Device-Therapie’“ bedeute. Die Versorgung der Patienten „mit Herzschrittmachern kann und wird unverändert fortgeführt werden“. Im Bereich der elektrophysiologischen Untersuchungen (EPU) bestehe schon heute eine Kooperation mit einer anderen Klinik, die unter anderem auf elektrophysiologische Leistungen spezialisiert ist. Eine Änderung des Angebots vor Ort sei also damit nicht verbunden.