Wuppertal/Radevormwald : Straßensperrung an der Ortsgrenze zu Wuppertal

Wuppertal/Radevormwald Die Stadt Wuppertal führt ab 8. Juni Arbeiten nahe der Ortschaft Kotthausen durch. Anlieger müssen sich auf Beeinträchtigungen bis Ende der Woche einstellen.

Die Stadt Wuppertal weist auf eine Baumaßnahme hin, die an der Grenze zu Radevormwald stattfinden wird. In der Straße Kotthausen führt die Stadt ab Mittwoch, 8. Juni, zwischen dem Parkplatz und der Ortsgrenze von Radevormwald Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durch. In diesem Abschnitt sollen die Schäden der Straßenoberfläche beseitigt werden. Zuerst werden schadhafte Asphaltbereiche und Ansätze abgefräst und vorprofiliert, anschließend wird der Abschnitt mit einer neuen Deckschicht asphaltiert. Die Hauptarbeiten bei geeigneter Witterung voraussichtlich drei Tage andauern, die Maßnahme wird also voraussichtlich am Freitag, 10. Juni, beendet werden. „Leider sind infolge der Bauarbeiten Behinderungen und Erschwernisse für die Anlieger nicht zu vermeiden. So muss die Straße ab dem 8. Juni für die Asphaltierungsarbeiten gesperrt werden“, teilt die Wuppertaler Stadtverwaltung mit. In diesem Zeitraum können auch Fußgänger und Radfahrer aus Sicherheitsgründen den Bereich nicht passieren. Umleitungen werden ausgeschildert.