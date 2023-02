Straßenverkehr in Radevormwald Sperrungen wegen Glasfaserausbau

Radevormwald · In der Innenstadt wird das Glasfasernetz ausgebaut. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu Änderungen in der Verkehrsführung im Bereich der Hohenfuhrstraße zwischen der Kottenstraße und der Oststraße.

09.02.2023, 17:00 Uhr

Die Hohenfuhrstraße wird ab 15. Februar im Bereich des Rathauses nur einspurig befahrbar sein. Foto: Hogekamp (Archiv) Foto: Hogekamp, Lena (hoge)