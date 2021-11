Nach dem Starkregen im Juli in Radevormwald : Straße nach Oberdahl freigegeben

Oberdahl Der Hangrutsch im Juli nach dem Starkregen machte eine 14 Meter lange und 3,55 Meter hohe Stützmauer nötig. Im Hang wurden Drainagen verlegt, die das Wasser abführen. Neu verlegt wurden auch Strom- und Wasserleitungen.

Die Straße, die durch den Starkregen am 14. Juli auf dem Weg zur Ortschaft Oberdahl abgerutscht und seitdem gesperrt war, wurde am Mittwochnachmittag wieder freigegeben. In den vergangenen Monaten musste die abgerutschte Straße mit einer 14 Meter langen und 3,55 Meter hohen Stützmauer neu befestigt und in dieser Woche asphaltiert werden. Wenige Tage nach dem Unwetter wurde der Weg, über den man die Ortschaft notdürftig erreichen kann, mit Schotter aufgefüllt.