Katholische Kirche in Radevormwald : So wird die Sternsingeraktion 2020 vorbereitet

So wird die Sternsingeraktion 2020 vorbereitet

Katholische Kirche in Radevormwald

Am 11. Januar ziehen die Sternsinger durch die Stadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Ein Team macht sich dafür stark, dass die heiligen Könige wieder durch Rade ziehen. Noch fehlen gekrönten Kinderhäupter.

(sig) Die Weichen für die große „Sternsinger“-Hilfsaktion sind in Radevormwald gerade gestellt. Ein ganzes Helferteam aus engagierten Eltern und Katechetinnen mit den Organisatoren Regina und Mathias Lambert für die Innenstadt und Kathrin Sucharkiewicz für die Wupperorte stehen in den Startlöchern. Doch was hier noch fehlt, sind möglichst zahlreich kleine Könige, die Anfang Januar wieder kostümiert von Tür zu Tür ziehen, um Geld für notleidende Kinder zu sammlen. Gleichzeitig bringt die jeweilige Gruppe, bestehend aus drei oder vier Königen, den Menschen den Segen für das neue Jahr. Noch während die Kinder Texte sprechen oder Lieder anstimmen, schreiben die „Gruppenleiter“ die Buchstaben C,M,B sowie die Jahreszahl über die Haustüren.