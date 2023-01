Sternsingeraktion in Radevormwald feiert 60-Jähriges „Hochmotiviert, die Kronen poliert . . .“

Im Vergleich zur Zeit vor 60 Jahren ist die Aktion freilich geschrumpft. „In diesen Zeiten waren rund 80 Gruppen in der Stadt unterwegs, heute sind es in Radevormwald 22, in den Wupperorten in der Regel vier bis sechs.“ Vor zehn Jahren wurde das System umgestellt. Wurden einst sämtliche Adressen auf der Liste der Gemeindemitglieder berücksichtigt, so können sich heute jene Haushalte, die gerne einen Besuch der Sternsinger erhalten möchten, anmelden. „Bislang haben wir rund 200 Anmeldungen“, sagt Lambert – das ist der Stand vom 28. Dezember. Doch wer beim Lesen dieses Artikels den Wunsch verspürt, ebenfalls den Segen der Heiligen Drei Könige zu erhalten, der kann sich problemlos noch bis zum 6. Januar melden (siehe Info-Kasten).