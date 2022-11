Katholische Gemeinde in Radevormwald Sternsingeraktion startet wieder – und feiert Jubiläum

Es ist wieder soweit: In der Familienstunde der Kommunionkinder am Sonntag, 18. Dezember, 9.15 Uhr, wird in der Pfarrkirche St. Marien die Sternsingeraktion 2023 vorgestellt. Im Anschluss an die 10-Uhr-Messe werden in der Kirche die Daten der Kinder und Gruppenleiter aufgenommen. Der Aussendungsgottesdienst wird am Freitag, 6. Januar, um 14 Uhr in St. Marien gefeiert. Der Besuch aller angemeldeten Haushalte ist dann am Samstag, 7. Januar.