Sternsinger in Radevormwald Sternsinger verteilen auch „Segen-to-go“

Und genau deswegen sind die Drei unterwegs – auch am Samstagmorgen. „Wir wollen einfach helfen“, sagt Tom. Sie haben eine lange Liste von Adressen in der Innenstadt, die sie gemeinsam mit ihren Eltern besuchen, um zu singen, den Aufkleber anzubringen und Spenden zu sammeln. Den Auftakt machen sie aber am Caritashaus. Hier findet der erste Segensaufkleber des Tages einen Platz an der Tür. Anschließend schauen sie an der Haustür von Pfarrer Marc D. Klein nebenan vorbei. Sie stimmen „Stern über Bethlehem“ an und händigen dann den Segens-Aufkleber aus. Das leise Klimpern mit der Dose nimmt auch der Pfarrer zum Anlass, um seine Spende loszuwerden. „Das Geld ist für Kinder, die nicht so viel haben“, erzählt Gabriel. Und weil die Sternsinger in Radevormwald besonders konsequent unterwegs sind, teilen sie auch die Süßigkeiten, die sie an diesem Wochenende an den Haustüren überreicht bekommen. „Die eine Hälfte behalten wir, die andere schenken wir den Leuten am Mittagstisch“, sagt Mats.