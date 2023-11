Katholische Gemeinde in Radevormwald Sternsinger-Organisatoren wollen nicht mehr

Zehn Jahre lang haben Regina und Mathias Lambert sich um die Sternsingeraktion in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien gekümmert. Im vergangenen Jahr gab es sogar ein Jubiläum zu feiern, die Aktion fand in der Bergstadt zum 60. Mal statt. Doch wer in diesen Tagen versucht, die „Sternsinger-Hotline“ der Lamberts anzurufen, erhält den Bescheid: „Diese Nummer ist nicht vergeben.“ Die Familie wird die Aktion nicht mehr organisieren.