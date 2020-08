Jugendförderung in Radevormwald : Politik einig: Das „Life“ ist unentbehrlich

Jochen Pries, der Leiter des Jugendtreffs, mit Mitarbeiterinnen bei einer Foto-Aktion. Die Kinder der benachbarten Grundschule Wupper erhielten so schöne Abschlussbilder. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wupperorte Das Team des Jugendtreffs der Wupperorte überzeugte die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses mit einer engagierten Präsentation. Die Politik will alle Stellen des Jugendtreffs erhalten, damit die gute Arbeit vor Ort weitergeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die Fördermittel, die zahlreiche Projekte und 2,5 Stellen im Jugendtreff „Life“ auf der Brede finanzieren, sind bisher nur bis zum 31. Dezember gesichert. Die Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Wupper ausgeschüttet wurden, konnten bisher noch nicht verlängert werden. „Bislang war es nicht möglich eine Projektverlängerung oder ein Folgeprojekt zu beantragen, da der Genehmigungsbehörde, der Bezirksregierung Köln, die Förderschwerpunkte des Europäischen Sozialfonds für 2021 nach wie vor nicht vorliegen“, sagt Peter Horn, Leiter des Jugendamtes in Radevormwald.

Damit die gut entwickelte Arbeit im Jugendtreff fortgeführt werden kann, hoffen die Mitarbeiter des „Life“ darauf, dass die Stadt, sofern die Fördermittel nicht rechtzeitig beantragt und bereitgestellt werden können, die Stellen weiter finanziert. Um diesen Schritt vorzubereiten, waren Jochen Pries, Leiter des Jugendtreffs, und seine Kollegen Lisa Fricke und Kevin Cords in der vergangenen Woche zu Gast im Jugendhilfeausschuss. In einem dynamischen Vortrag gewährten sie den Ausschussmitgliedern einen Einblick in ihre Arbeit, die laufenden Projekte und die der Zukunft, die nur mit dem bestehenden Team realisierbar wären.

Info Vor dem Hintergrund der Förderkulisse Handlungskonzept Das Integrierte Handlungskonzept (InHK) Wupperorte fördert unter anderem den Jugendtreff. Nicht nur räumlich erweitert sich die Einrichtung, in den vergangenen Monaten wurde er auch personell aufgestockt. Die einzelnen Förderprojekte des InHK können in der Kategorie „ProjektWatch“ verfolgt werden. Unter www.inhk-wupperorte.de kann man auch die baulichen Veränderungen einsehen, die für das „Life“ geplant sind. Bedient werden die Projekte des InHK aus der Förderkulisse „Starke Quartiere, starke Menschen – Soziale Stadt“, dem Fördertopf „EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ und der Städtebauförderung des Landes und Bundes.

Die bedarfsorientierten Angebote, die der Jugendtreff ins Leben gerufen hat, laufen unter den Überschriften „Gesundes Aufwachsen“ und „Push to Life“. Sie fokussieren sich auf die physische und psychische Gesundheit und auf junge Erwachsene, die sich im Übergang zwischen Schule und Berufsleben befinden.

„Als ich im Jugendtreff ,Life’ angefangen habe, gab es deutlich weniger Angebote und Besucher. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren war groß und hat vielen Jugendlichen und Familien geholfen. Um diese Arbeit fortzuführen, brauchen wir engagierte Mitarbeiter, die sich in Radevormwald auskennen. Kevin Cords, Isabelle Skora und Lisa Fricke sind solche Mitarbeiter“, sagt Jochen Pries. Zu dem Vortrag im Jugendhilfeausschuss gehörte auch ein Video, in dem sich unter anderem Besucher des „Life“ zu Wort meldeten und von ihren Erfahrungen berichteten. Für viele von ihnen ist der Jugendtreff auf der Brede wie ein zweites Zuhause und eine sichere Anlaufstelle bei Problemen in der Schule oder innerhalb der Familie.

Auch Dorothea Perkovic, Vorstandsmitglied des Rader Unternehmernetzwerkes (RUN) und Geschäftsleitung der Emil Holzmann GmbH berichtete in dem Video über ihre Zusammenarbeit mit dem „Life“. Kevin Cords hat die Netzwerkarbeit zwischen Jugendlichen und Unternehmern in der Stadt auf der Höhe vorangetrieben. „Kevin Cords ist ein bekanntes Gesicht in Radevormwald und hat in kurzer Zeit viel erreicht. Diese Entwicklung sollte dringend weitergeführt werden“, sagt die Unternehmerin, die in dem Projekt „Push to Life“ eine große Chance gegen den Fachkräftemangel sieht.

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses zeigten sich von dem Vortrag und dem Engagement der „Life“-Mitarbeiter begeistert. Werner Grimm (CDU) bedankte sich für den Vortrag. „Das war sehr aufschlussreich und die Stellen müssen dringend erhalten bleiben“, sagt er. Auch Petra Ebbinghaus (AL) lobt die Arbeit des Jugendtreffs. „Wir haben lange auf so eine positive Entwicklung an dem Standort gewartet und jetzt ist es soweit“, sagt sie.