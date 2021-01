Partnerschaftskomitee Radevormwald : Stele auf Schlossmacherplatz wird mit Farbe besprüht

Radevormwald Der Partnerschaftsverein hat die Stadt über den Vandalismus-Fall informiert. Das Denkmal war anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Freundschaft mit der französischen Partnerstadt aufgestellt worden.

Erni Huckenbeck nimmt auch Stellung zu dem Hinweis, den Sabine Danowski, Mitglied der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA), jüngst zum schlechten Zustand eines Schildes gegeben hatte, mit dem die Freundschaft der beiden Städte gewürdigt wird. „Im September 2015 wurden alle alten Schilder mit Hinweis auf unsere Städtepartnerschaften ausgetauscht und auch gleichzeitig auf beide Städtepartnerschaften Châteaubriant und Nowy Targ hingewiesen“, berichtet Huckenbeck. Leider sei seinerzeit vom städtischen Bauhof vergessen worden, das alte Schild an diesem Standort in den Wupperorten, in der Nähe der Zufahrt zur Wülfingsiedlung, zu entfernen und zu erneuern. Die neuen Schilder stehen an allen Ortseingängen, die in die Stadt führen. „Sicher sollte man zum 40-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum das Schild ebenfalls erneuern“, meint die ehemalige Bürgermeisterin. Sie wolle sich zu diesem Thema mit der Stadt in Verbindung setzen.