Talsperre nahe Radevormwald Staumauer der Ennepetalsperre wird erneuert

Der Ruhrverband hat Ende 2023 einen ersten Meilenstein in der auf mehrere Jahre angelegten Sanierung des Bruchsteinmauerwerks der Ennepe-Talsperre erreicht: Seit August wurden auf einer etwa 800 Quadratmeter großen Fläche an der so genannten „Luftseite“ der Staumauer (also der Seite, die vom Wasser abgewandt ist) zunächst alle Fugen ausgestemmt, lockere Steine verankert oder ausgetauscht und die Fläche gestrahlt. Anschließend wurde das Bruchsteinmauerwerk nach dem Vornässen im Trockenspritzverfahren neu verfugt. Damit der markante Charakter des Bruchsteinmauerwerks erhalten blieb, wurden die Köpfe der einzelnen Steine nach dem Zuspritzen direkt wieder freigekratzt und abschließend durch Sandstrahlen gereinigt.