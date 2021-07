Wetter in Radevormwald : Radevormwald kommt bislang beim Starkregen glimpflich davon

Die Wupper in Vogelsmühle hatte am Mittwochmittag einen hohen Stand erreicht, trat aber nicht über die Ufer. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Wupperverband hatte in den vergangenen Tagen gewarnt, es könne durch extremen Regen zu Hochwasser an der Wupper und an deren Zuflüssen kommen.

Nur etwa 20 Kilometer Luftlinie trennt Radevormwald von Hagen, doch während in der westfälischen Stadt seit der Nacht auf Mittwoch der Ausnahmezustand herrscht, ist die Stadt im Bergischen vom Starkregen der vergangenen Stunden wenig betroffen gewesen. Die Feuerwehr teilte am Vormittag mit, es habe keinerlei Einsätze wegen Wasserschäden gegeben. Von so einer ruhigen Nacht konnten die Kollegen in Hagen nur träumen, sie waren rund um die Uhr im Einsatz. Große Teil der Stadt standen unter Wasser.