Eisenbahn in Radevormwald : Chancen für Bahn-Reaktivierung

Wupperorte Felix Staratschek (AL) unterstützt die Idee von Bürgermeister Johannes Mans. Für Radevormwald und Wuppertal hätte die Reaktivierung den Vorteil, dass es für den Schienenverkehr Bundesmittel gebe, während man einen Busverkehr selber finanzieren müsse.

Denkbar wäre laut Staratschek auch eine Kombination mit der S-Bahnlinie 7. Die Reaktivierung könne in Schritten erfolgen, indem zunächst die Strecke bis Beyenburg reaktiviert wird. Dabei stelle sich aber die Frage, wie der Verkehr zwischen Bus und Bahn aufgeteilt wird. In Beyenburg wären heute zwischen Bus und Bahn längere Wege nötig. Zwischen Beyenburg und Öhde können fast alle Bushaltestellen durch Bahnhaltestellen ersetzt werden, so dass die Buslinie 616 entfallen kann und die Buslinie 626 gekürzt werden kann. Die Verknüpfung von Bus und Bahn sollte in Kemna stattfinden. Die Buslinien 626 würde dann verkürzt, was hier mehr Fahrten zwischen Kemna und Radevormwald möglich machen würde, die Buslinie von 669 von Lennep würde bis hierher verlängert. In Kemna besteht eine Buswendeschleife, und die Busse könnten dann an der Straße Richtung Beyenburg halten mit extrem kurzen Weg zu den Schienen neben der Straße.