Politik in Radevormwald Es soll sich was tun rund um Wülfing

Teil kontrovers ist in der Haushaltssitzung des Rates über die weitere Entwicklung der ehemaligen Textilfabrik Wülfing in Dahlerau beraten worden. Sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion hatten dazu haushaltsbegleitende Anträge gestellt. Die Sozialdemokraten beantragen, dass in den folgenden Jahren eine Summe von insgesamt 1,2 Millionen Euro in die Haushalte dafür eingestellt wird, im Haushalt 2024 sollen dies erst einmal 500.000 Euro sein. „Seit mehr als zehn Jahren sind wie an diesem Thema dran“, begründete der Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark den Antrag. „Dass soll sich in diesem Jahr ändern, es ist ja mehr als traurig, was wir in diesem Bereich erleben.“