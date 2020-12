Verwaltung und Politik in Radevormwald : Noch sieben Trauungen in 2020 geplant

Radevormwald Trotz Pandemie geht die Arbeit der Verwaltung so normal wie möglich weiter. So sind beispielsweise die Standesbeamtinnen weiter für Hochzeiten gefragt – allerdings wird die Zahl der Gäste reduziert.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald bleibt auch unter den Umständen der Corona-Pandemie arbeitsfähig. Das hat Bürgermeister Johannes Mans betont. „Wir koordinieren die Aufgaben so, dass so viel wie möglich vom Home Office aus geleistet werden kann“, erklärt das Stadtoberhaupt. Der Verwaltungsablauf funktioniere effizient, aber derzeit sozusagen geräuschlos, weil das öffentliche Leben zum großen Teil heruntergefahren wird.

Was die Politik angeht, so soll die Ratssitzung am Dienstag wie geplant stattfinden. Über die Modalitäten, erklärte Bürgermeister Johannes Mans am Montag, werde es am gleichen Tag noch in der Runde des Ältestenrats gehen. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) hatte vor einigen Tagen auf die Risiken einer Präsenzsitzung in Zeiten des Coronavirus hingewiesen und erklärt, man werde unter den gegebenen Umständen nicht an Rat- und Ausschuss-Sitzungen teilnehmen. Eine ähnliche Diskussion war auch auf Kreisebene von der Fraktion von Bündnis 90/Grünen angestoßen worden.