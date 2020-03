Förderung : Neue Städtebaumittel vom Land kommen auch „life-ness“ zugute

Im Freizeitbad „life-ness“ gibt es Sanierungsbedarf. Die neuen Zuschüsse in Millionenhöhe machen dies finanziell möglich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Mit 1,95 Millionen Euro wird die Sanierung des Sportbeckens unterstützt. Weitere Mittel fließen in Projekte der Wupperorte.

Das Land gibt der Stadt eine Förderung von 1,95 Millionen Euro für die Sanierung des Sportbeckens im Freizeit-Center „life-ness“ an der Kottenstraße. Das 1990 eröffnete Bad bedarf dringend einer Erneuerung der Hülle des 25-Meter-Schwimmbeckens. Unterstützt wird die Sanierung als „Soziale Integration im Quartier“.

Das Becken ist in die Jahre gekommen, so dass Ronald Eden vor einiger Zeit die Kosten für die Sanierung ermittelt hatte. Diese liegen bei etwa 2,2 Millionen Euro. Das Modernisierungskonzept sieht vor, dass das Becken mit einer Edelstahlauskleidung saniert wird. Zudem gibt es einige technische Verbesserungen. Erfreut ist die Stadt besonders, weil die Kosten als mit 90 Prozent zuwendungsfähig angesehen werden. „Das wird uns bei der schlechten Haushaltslage sehr gut helfen“, sagt Burkhard Klein.

In einem zweiten Schritt unterstützt das Land gemeinsam mit europäischen Fördermitteln aus dem EFRE-Programm weitere Arbeiten in den Wupperorten im Großprojekt „Starke Quartiere, starke Menschen“. Zwei Projekte, die die Wupperorte ökologisch aufwerten sollen, werden vom Land nunmehr mit 252.000 Euro gefördert. Dabei handelt es sich auf der Brede um eine nachhaltige Gestaltung der Außenflächen am Familienzentrum Wupper mit Schule, Kita und Jugendtreff „Life“.