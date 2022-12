Politik in Radevormwald Stadtwerke schauen auf turbulentes Jahr zurück

Simon Woywod, Geschäftsführer der Bäder GmbH, erläuterte im Anschluss den Geschäftsbericht der Bäder GmbH. In diesem Jahr rechne man mit einem Umsatz von 850.000 Euro bis eine Million Euro. Allerdings wird auch wieder ein Fehlbetrag erwartet, was allerdings zu keiner Belastung der Haushalts führen werde, so Woywod, der auch Kämmerer der Stadt ist. In den kommenden Jahren, stellte er in Aussicht, werden die Defizite geringer ausfallen. Allerdings stehen auch größere Investitionen an, zunächst bei der Schwimmbadtechnik im „Life-ness“. Diese Sanierung, die noch von kleineren Maßnahmen flankiert wird, soll rund 2,7 Millionen Euro kosten. Die Stadt hofft, dass von dieser Summe 2,1 Millionen Euro durch Fördergelder finanziert werden können. 600.000 Euro müsste dann die Stadt tragen.