Nach acht Jahren in Radevormwald : Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Behler wechselt nach Pinneberg

Radevormwald/Pinneberg Der Rat der holsteinischen Kreisstadt hatte Behler in der vergangenen Woche zum neuen Leiter der örtlichen Stadtwerke berufen. In Radevormwald hatte er seinen Vertrag 2017 um drei Jahre verlängert, um dann eine Entscheidung über seine Lebensplanung zu treffen.

Die Stadtwerke in Radevormwald müssen sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Thomas Behler, der in den vergangenen Jahren die SWR. geleitet hat, zieht es nach Norddeutschland. Nach einem Bericht des Pinneberger Tageblatts wird Behler bald die dortigen Stadtwerke leiten. Pinneberg ist eine Kreisstadt in Schleswig-Holstein mit rund 43.000 Einwohnern. Der dortige Rat habe Behlers Berufung zum neuen Stadtwerke-Chef in der vergangenen Woche beschlossen, schreibt die örtliche Zeitung.