Hauseigentümer in Radevormwald können Energie sparen Stadtwerke machen Thermografie-Bilder von Häusern

In der Zeit von Januar bis März 2024 bietet die Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) den Hauseigentümern in der Bergstadt die Erstellung von Thermografiebildern an. Die Beauftragung für die Aktion „Infrarotbilder Ihres Hauses“ kann bis zum 31. Januar 2024 bei den Stadtwerken erfolgen.