Stadtradeln in Radevormwald : Stadtradeln war ein voller Erfolg

Radevormwald Die Sieger sind bei den Frauen Manuela Gesner und bei den Männern Jörg Harm. Zwischen den einzelnen Gruppen, die an der Klimaschutzaktion teilnahmen, entwickelte sich kurz vor Schluss noch ein spannender Wettbewerb.

Rades Klimaschutzmanager Niklas Lajewski ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion Stadtradeln, an der sich die Stadt auf der Höhe auch dieses Jahr beteiligte. „Wir hatten 16 Teilnehmer mehr, als 2020 und haben 7500 Kilometer mehr zurückgelegt. Das ist eine gute Steigerung zum Vorjahr“, sagt er. Er nutzte den Zweiradtag der IG Bismarck am Sonntag, um die Siegerehrung für das Stadtradeln durchzuführen und die Teilnehmer und Teams auszuzeichnen, die in dem Zeitraum vom 15. August bis 4. September die meisten Kilometer auf ihrem Fahrrad zurückgelegt haben. Viele von ihnen hatten bereits Erfahrungen aus den anderen Jahren und nutzen ihr Fahrrad nicht nur in der Freizeit, sondern auch für Fahrten in den Supermarkt oder zur Arbeit.