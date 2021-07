Mobilität in Radevormwald : Schon 130 Teams beim Stadtradeln

Die drei Bürgermeister aus Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth radelten 2020 auch mit: Johannes Mans (r.), Dietmar Persian (l.) und Michael von Rekowski rollten vorne weg. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die internationale Klima-Bündnis-Kampagne startet in der Bergstadt am 15. August und endet am 4. September. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen und Teams.

Die Resonanz auf das Stadtradeln in diesem Jahr ist bereits groß. Die Aktion wird in einem Monat beginnen – und schon jetzt haben sich im Kreis 670 Radelnde in 129 Teams angemeldet. Die Stadt Radevormwald nimmt ebenso am Stadtradeln teil wie der Oberbergische Kreis im Gesamten.

Beim Stadtradeln handelt es sich um eine internationale Klima-Bündnis-Kampagne. Der Start erfolgt am 15. August, der Abschluss am 4. September. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen und Teams. Alle, die im Oberbergischen Kreis leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Nach der Registrierung für den Kreis oder für die Kommune werden die geradelten Kilometer ganz einfach in den Online-Radelkalender eingetragen oder per Stadtradeln-App gesammelt. Alternativ können auch Erfassungsbögen ausgefüllt werden, die vom Kreis und den teilnehmenden Kommunen bereitgehalten werden. Radeln kann man in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder auch im Urlaub. Jeder Kilometer zählt und vermeidet CO 2.