Radevormwald feiert Stadtfest wird zum Publikumsmagneten

Während am Freitagnachmittag die Schausteller noch gemütlich ihre Fahrgeschäfte aufbauten, an Karussellen schraubten und die Buden mit frischem Popcorn und Zuckerwatte ausstaffierten, ging am Abend bereits die sprichwörtliche Post ab: Das traumhafte Wetter und die Coverband „Beatify“ lockten die Besucher am Abend aus ihren Häusern hin auf den Marktplatz, wo sich alte Bekannte ohne Verabredung nach langer Zeit wieder sahen. „Die Stimmung am Freitagabend war super“, bestätigte Michael Scholz vom Veranstaltungsteam. In Zusammenarbeit zwischen der Werbegemeinschaft Radevormwald, dem Stadtsportverband, dem Stadtkulturverband und mit Unterstützung der Stadt selbst, wirkten wieder zahlreiche Akteure am großen dreitägigen Stadtfest mit.