Werbegemeinschaft in Radevormwald : Rader Stadtfest wird erst 2021 wieder starten

Radevormwald In Abstimmung mit der Stadtverwaltung hat der Werbegemeinschaft entschieden, die für Mai geplante Veranstaltung dieses Mal abzusagen.

Es ist nicht leicht, in diesen Zeiten optimistisch zu sein, aber Marcus Strunk versucht es trotzdem. „Wir werden das Stadtfest einfach auf nächstes Jahr verschieben“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Rade lebt“. Dass die Großveranstaltung im Mai steigen könnte, daran hatten die meisten Bürger in Zeiten des Coronavirus schon gezweifelt. In Abstimmung mit der Stadt haben die Vorstandsmitglieder nun Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir haben uns mit Jochen Knorz vom Ordnungsamt verständigt“, berichtet Strunk. „Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Stadtfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird.“