Großveranstaltung in Radevormwald Stadtfest lockt mit vielen Sonderaktionen

In den vergangenen Tagen haben mehrere Teilnehmer unsere Redaktion noch auf besondere Aktionen hingewiesen. So öffnet die reformierte Gemeinde die Pforten der Kirche am Markt. „Um 15 Uhr besteht die Möglichkeit, den Kirchturm, die höchste Erhebung von Radevormwald zu besteigen und den grandiosen Blick über den Markt und die ganze Stadt zu erleben. Um 16 Uhr findet eine „musikalisch-fröhliche Erklärung unserer wertvollen, historischen Roetzel-Orgel“ statt, kündigt die Gemeinde an. Um 17 Uhr gibt es im Café Zwingli über der Sakristei einen interessanten Einblick in unsere Sammlung historischer Bibelausgaben und Gesangbücher. Eine Diskussionsrunde wird angeboten zum Thema „Unsere Kirche: Versammlungsort oder heiliger Ort?“ Dazu werden Waffeln gereicht, Mütter bekommen diese zum Muttertag gratis.