Digitale Medien in Radevormwald Bücherei erweitert ihr Angebot um iPads

Pünktlich zum Digitaltag am 7. Juni weist die Radevormwalder Stadtbücherei auf ihr digitales Angebot hin. So hat die Bücherei ihr Medienangebot um iPads erweitert, die ab sofort in den Räumen der Bücherei genutzt werden können. Die Geräte stehen ausschließlich zur Nutzung in den Räumen der Bibliothek zur Verfügung und ermöglichen den Zugang zu digitalen Ressourcen, E-Books, Online-Katalogen und anderen Bildungs- und Informationsquellen.