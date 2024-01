Stadtarchiv in Radevormwald Einblicke ins Gedächtnis der Stadt

In der Nachbarstadt Hückeswagen, wo Iris Kausemann das Stadtarchiv von 2003 bis 2009 aufbaute, hielt sie zwischen 2009 und 2011 ebenfalls dieses Angebot vor und freute sich über regen Zulauf: „Das war ein voller Erfolg. Es kamen immer zwischen zehn und zwölf Besucher, die dort an den Samstagen recherchierten oder sich mit Fragen an mich wandten“, erinnert sich Kausemann. Ein ähnliches Interesse, glaubt die Archivarin, auch in Radevormwald vorzufinden. Die Premiere vergangenen Samstag ließ dabei zumindest schonmal diese Hoffnung aufkeimen. Insgesamt sieben Besucher schauten im Laufe des Vormittags im Archiv vorbei, die meisten aus Neugier und zum ersten Mal, andere bereits mit konkreten Anfragen zu Personen oder Gebäuden. Zwar stünde das Archiv Interessierten auch unter der Woche zur Verfügung (siehe Info), doch für Berufstätige seien die Öffnungszeiten eher unpraktisch, weiß Kausemann. Dabei sollten viel mehr Menschen den Zugang zum Archiv finden, denn in ihm schlummern, weit über die persönliche und familiäre Geschichte hinaus, Dokumente vieler anderer spannenden Ereignisse zu verschiedenen historischen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen in der Stadt.