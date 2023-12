Haushaltseinbringung in Radevormwald Stadt will Steuern 2024 nicht erhöhen

Nachdem der Termin mehrmals verschoben werden musste, ist in der Ratssitzung am Dienstag der Haushaltsentwurf der Stadt Radevormwald für das Jahr 2024 in den Rat eingebracht worden. Kämmerer Simon Woywod erläuterte in seiner Ansprache vor den Mitgliedern des Gremiums, wie es um die Finanzen der Bergstadt steht und was für die kommenden Jahre zu erwarten ist.