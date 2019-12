Stadtverwaltung in Radevormwald : Rade räumt wieder auf – Stadt plant Umweltwoche

Stadtverwaltung in Radevormwald

Radevormwald Schon vor einigen Monaten hatte die Stadtverwaltung angekündigt, mittelfristig die einst so erfolgreiche Aktion „Rade räumt auf“ wiederzubeleben. Nun werden die Pläne konkret. Wie Regine Hildebrandt, Mitarbeiterin der Bauverwaltungsamtes, mitteilt, ist für das kommende Frühjahr eine Umweltwoche in der Stadt geplant.

„Dabei soll es auch eine Müllsammelaktion geben“, kündigt Hildebrandt an. Terminiert ist diese Woche auch schon – sie wird 23. bis 28. März 2020 stattfinden. „Wir werden dabei unter anderem die Schulen einbinden.“ Auch der neue Klimanager der Stadt, Niklas Lajewski, wird bei der Organisation und Durchführung dieser Woche eingebunden sein. Am 28. März, ein Samstag, soll dann auf dem Schlossmacherplatz eine große Aktion stattfinden, bei der auch Themen wie E-Mobilität den Besuchern nahegebracht werden. An diesem Tag soll dann auch ein allgemeines Aufsammeln von Abfall stattfinden.