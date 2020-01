Bildung in Radevormwald : So könnten die Schulen vom Digitalpakt profitieren

Radevormwald Wie Radevormwald über Förderanträge vom Digitalpakt des Landes profitieren könnte, darüber wird die Politik im kommenden Schulausschuss beraten.

Doch was könnte überhaupt an den Schulen gefördert werden? Laut der Verwaltung wären dies die IT-Grundstruktur, darunter die Vernetzung, Wlan, Anzeige- und Interaktionsgeräte. Auch digitale Arbeitsgeräte sowie mobile Endgeräte für Schüler seien förderfähig. Keine Gelder können beantragt werden für Personalkosten, Schulungen oder Maßnahmen durch externe Dienstleister. „Im Medienentwicklungsplan der Stadt sind insgesamt Maßnahmen sowohl in der IT-Grundstruktur als auch bei mobilen Endgeräten vorgesehen, so dass auch eine Inanspruchnahme der maximalen Fördersumme derzeit möglich scheint“, teilt die Stadtverwaltung in der Ausschussvorlage mit. „Grundsätzlich ist kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn gestattet, eine Antragstellung dazu ist aber möglich und auch vorgesehen (zum Beispiel beim vorgesehenen Ausbau der im Sommer freiwerdenden Räume der Realschule für die Sekundarschule).“