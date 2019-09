Ausschuss in Radevormwald : Stadt will „Gärten des Grauens“ verhindern

Radevormwald Naturschützer fordern Maßnahmen gegen den Trend zu ökologisch schädlichen Schottergärten. Die Stadt will künftig bei Baugenehmigungen auf das Thema hinweisen.

Auch die Verwaltung in Radevormwald will nun Bauherren stärker darauf hinweisen, wie wichtig die lebendigen Gartenflächen sind. In einer Vorlage zum kommenden Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt kündigt die Verwaltung an, dass künftig in Baugenehmigungen „auf folgende Regelungen des Paragrafs 8 der Bauordnung NRW 2018“ hingewiesen soll“. Diese besagen, dass „nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbaute Flächen“ der Grundstücke wasseraufnahmefähig sein sollen und „zu begrünen und zu bepflanzen“ seien.