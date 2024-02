Aktionswoche in Radevormwald Eine Woche lang will Rade „Danke“ sagen

Die Stadt Radevormwald will nun zeigen, das dem nicht so ist. Am Dienstagvormittag informierten Vertreter der Verwaltung bei einem Pressetermin über eine besondere Aktion, die eine andere, erfreuliche Perspektive bieten soll – mit einer Ehrenamtswoche, die am 18. März starten wird. Dabei sollen jene Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden, deren Leistungen für die Gemeinschaft meistens unter dem Radar der Öffentlichkeit bleibt. „Es sind gerade die kleinen Hilfestellungen, die für den Zusammenhalt sorgen“, betont Bürgermeister Johannes Mans. All das Positive, das Bürger in der Bergstadt auf den Weg bringen, soll nun einmal umfassend gewürdigt werden.