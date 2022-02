Stadtverwaltung in Radevormwald : Kinoreife Suche nach neuen Mitarbeitern

Stadtverwaltung in Radevormwald

Radevormwald Mit originellen Videoclips will die Stadt die Aufmerksamkeit von Bewerbern wecken. Gedreht hat sie Jochen Pries, der schon häufiger sein Können als Fotograf und Filmemacher gezeigt hat.

„Ich gehe – Sie kommen!“ Wolfgang Scholl, Leiter der Stabstelle im Radevormwalder Rathaus, schaut bei diesen Worten in die Kamera, erhebt sich von seinem Schreibtischstuhl und geht aus dem Bild. Der leere Stuhl dreht sich noch ein paar mal. „Nehmen Sie Platz, dieser Stuhl gehört Ihnen“, sagt eine Frauenstimme. Im Hintergrund ist ein Porträt von Bürgermeister Johannes Mans zu sehen.

Das ist das erste Video, dass die Stadt Radevormwald im Rahmen ihrer Suche nach neuen Mitarbeitern auf YouTube gestellt hat. Ein zweiter ist nun auch im Netz: Hier sitzt Ulrich Dippel in seinem Büro, das in atmosphärischen Dämmer getaucht ist wie das Allerheiligste des „Paten“ im gleichnamigen Hollywood-Film. Doch der Leiter des Technischen Bauamtes hat nichts Böses im Sinn – auch hier geht es um die Neubesetzung einer Stelle.

Im Gegensatz zu anderen Filmchen, die Kommunen manchmal ins Netz stellen, sind diese Videos sehr professionell umgesetzt und humorvoll. Gedreht hat sie Jochen Pries, der Leiter des Jugendzentrums „Life“, der schon häufiger sein Können als Fotograf und Filmemacher gezeigt hat. „Ein großer Dank an Herrn Pries“, sagt der Beigeordnete Simon Woywod, der gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Marie Steinhauer diese neue Kampagne der Stadt vorstellte.

Woywod erläutert auch den Hintergrund: „Gerade in den technischen Bereichen suchen wir neue Mitarbeiter, es gibt da einen großen Bedarf.“ Schließlich stehe die Stadt vor großen Aufgaben in der Stadtentwicklung. Und so setzte man sich im Rathaus zusammen und kam auf die Idee, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen.