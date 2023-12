Verwaltung in Radevormwald Mehr Personal für Sicherheit in Radevormwald

Info

Polizei Die zwei Bezirksbeamten Martina Höhl und Wolfgang Wagener kümmern sich um den Polizeidienst in Radevormwald. Der Sitz der zuständigen Wache ist in Wipperfürth. Es gibt in Radevormwald an der Kaiserstraße eine Dienststelle, die allerdings nur an zwei Tagen in der Woche jeweils für eine Stunde besetzt ist.