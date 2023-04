Verwaltung in Radevormwald Durch dieses Portal geht’s zur Karriere

Bei einer Verwaltung arbeiten Verwaltungsangestellte – das ist versteht sich. Doch die Stadt Radevormwald bietet auch Arbeitsplätze in anderen Bereichen an: Erzieher in den Kitas, Straßenmeister beim Betriebshof, Architekten und Bauingenieure und einige mehr. Zwar konnten bisher schon Interessierte auf der Internetseite der Stadt einen Blick auf Stellenangebote werfen, doch nun wurde unter Federführung des Hauptamtes ein neues Internetportal unter karriere-radevormwald.de entwickelt, das ab sofort freigeschaltet ist.