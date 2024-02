Politik in Radevormwald Trassen-Beleuchtung soll geprüft werden

Die Jugendlichen hatten darauf hingewiesen, dass gerade in der dunklen Jahreszeit durch die fehlende Beleuchtung Gefahrensituationen drohten. Das gelte etwa für Schüler, welche die Trasse als Schulweg oder für Freizeitaktivitäten nutzten. Doch nicht nur im Winter, auch an Sommerabenden, wenn die jungen Leute spät auf dem Weg nach Hause seien, könne eine solche Beleuchtung für mehr Sicherheit sorgen. Überhaupt sei eine solche Maßnahme eine Investition in die Lebensqualität der Menschen in Bergerhof, argumentieren die Mitglieder des Jugendbeirats.