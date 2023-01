Stadt Radevormwald benötigt Daten Bedarfsplanung: Stadt sendet Fragebogen an Kita-Eltern

Das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport versendet in den nächsten Tagen an alle Eltern, deren Kinder zwischen 0 und 6 Jahren alt sind, eine Abfrage zum Betreuungsbedarf der Kinder. Das teilt die Stadtverwaltung aktuell mit. Mithilfe dieser Abfrage wird der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen ermittelt.