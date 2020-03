Coronavirus : Jugendamt schaltet Hotline gegen „Lagerkoller“

Eine Rutsche auf dem Spielplatz an der „Bachrunde“. Alle Spielmöglichkeiten sind derzeit verwaist, damit Kinder und Erwachsene sich nicht mit SARS CoV-2 infizieren. Das Mantra heißt: drinnen bleiben. . Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Auch ein Quartiersdienst für die Wupperorte wird organisiert, um kranke und behinderte Menschen zu unterstützen.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald hat neue Maßnahmen in der Krise durch das Virus SARS CoV-2 verkündet. So wird das Jugendamt der Stadt Radevormwald ab Montag drei neue Informations- und Hilfsangebote zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern schalten. In einem zweiten Schritt wird ein Einkaufsdienst für ältere, kranke und behinderte Menschen in den Wupperorten angeboten.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr eine Telefon-Hotline unter 02195 932174 geschaltet. Zusätzlich ist diese Hotline auch über Instagram (#jugiradevormwald), über Skype (Jugendräume Bürgerhaus) oder What’sApp (0157 33132775) erreichbar. „Angesprochen werden können Probleme in der Familie oder persönliche Probleme. Geholfen wird auch bei der Anfertigung von Bewerbungen für Ausbildungsplätze“, teilt Jugendamtsleiter Peter Horn mit.

Info Im Kreis sind nun hundert Fälle bestätigt Infektionen Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, hat die Zahl der Infektionen mit dem Virus SARS CoV-2 inzwischen die Marke von 100 Personen erreicht. In Quarantäne befinden sich derzeit 151 Personen, darunter auch solche, bei denen eine Infektion derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich befinden sich 406 Personen vorsorgtlich in freiwilliger häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt steht im telefonischen Austausch mit den Personen und informiert sie nach individueller Risikoabwägung über die notwendigen Schritte. Vier Personen konnten inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden.

Eltern können sich vertrauensvoll unter 02195 672 458 Beratung und Unterstützung holen. Die Elternhotline ist von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 15 Uhr, besetzt und ist auch über facebook (Elternberatung-in-Coronazeiten-Rade) erreichbar. Das Jugendamt geht davon aus, dass das durch die Pandemie verursachte „engere Zusammenrücken“ nicht immer spannungsfrei ablaufen kann.

Das größte der drei Projekte läuft über den Jugendtreff „Life“ für Bürger*innen in den Wupperorten. Dort organisiert das Jugendamt mit den Partnern im Projekt „wir-im-quartier“ einen Unterstützungsdienst für ältere, kranke und behinderte Menschen, die derzeit nicht selber einkaufen oder Rezepte und Medikamente abholen können.

Auch das „Gassi gehen mit dem Hund“ wird unterstützt. Unter der Hotline-Telefonnummer 02191 5929 540 kann in der Zeit von 10 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag) um Unterstützung nachgefragt werden. Im Jugendtreff „Life“ stehen ehrenamtliche Mitarbeiter/innen zur Verfügung, um die eingehenden Aufträge zu erledigen. Es werden weitere Mitstreiter/innen und Kooperationspartner gesucht, wirbt der Jugendamtsleiter. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Internet über www.jugendtreff-life.de möglich.

So teilt man im Rathaus mit, dass ab Montag die Regelung zur Notbetreuung von Kindern erweitert wird: „Einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, wenn sie in kritischen Infrastrukturen beschäftigt, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können.“

Mitarbeiter der Stadtverwaltung um Schulamtsleiter Jürgen Funke sowie Britta Knorz (Schulen) und Tobias Gierling (Kitas) hatten am Samstag bis zum Mittag alle Leiter der Radevormwalder Einrichtungen angesprochen, damit diese bis zum Montag die entsprechenden Vorkehrungen treffen können.

Seit dem 18. März bieten die Schulen in NRW insbesondere für die Kindertagesstätten, Tagesmüttereinrichtungen und die Klassen 1 bis 6 eine sog. Notbetreuung an. Wo ein Ganztagsangebot besteht, ist ab sofort auch eine Betreuung aller Schülerinnen und Schüler bis in den Nachmittag sichergestellt. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat.

Ebenfalls ab dem 23. März bis einschließlich 19. April wird der zeitliche Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. In den Schulen wird die erweiterte Notbetreuung durch Lehrkräfte des Landes und Personal des Trägers der Ganztagsbetreuung im Rahmen der tarifrechtlichen Bestimmungen geleistet.