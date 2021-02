Klima in Radevormwald : Stadt schaltet eigene Klimaschutz-Seite frei

Klima in Radevormwald

So sieht die neue Klimaschutz-Webseite der Stadt Radevormwald aus. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Auf der neuen Internetpräsenz finden sich Informationen für Bürger und Unternehmen. Die Seite soll fortlaufend aktualisiert werden. Schwerpunkte sind Modernisierung von Gebäuden, Bauen mit Holz, Solarkataster, aber auch Mobilität.

Die Stadtverwaltung will stärker über Möglichkeiten des Klimaschutzes informieren und mit einer neuen Klimaschutz-Webseite gezielt Informationen an Bürger und Unternehmen weitergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Radevormwald. Niklas Lajewski als städtischer Klimaschutzmanager hat die Informationen zusammengetragen. Klimaschutz-rade.de dient als digitaler Baustein, um Informationen zu bündeln. Ratsuchende können den richtigen Ansprechpartner finden und sich weitere Ideen holen.