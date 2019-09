Kitas in Radevormwald : Stadt erwägt, manche Kitas zu erweitern

Radevormwald Für die kommenden Jahre rechnet die Verwaltung mit einem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Ein Grund ist das geplante Baugebiet Karthausen, das auch junge Familien anlocken soll.

Bereits im vergangenen Jahr, bei der Verabschiedung des Kindergartenentwicklungsplanes der Stadt für die Jahre 2018/2019 und 2020/2021 wurde dieses Entwicklung berücksichtigt. Die Verwaltung wurde beauftragt, zu prüfen, welche Einrichtungen künftig erweitert werden können, um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplänen gerecht zu werden. Im März 2019 hatte Jürgen Funke, Leiter des Schulamtes, erklärt, dass bis zum Kita-Jahr 2022/2023 voraussichtlich vier bis fünf weitere Kindergartengruppen und für die einjährigen Kinder weitere Plätze in der Kindertagesstätte geschaffen werden müssten. Da stelle sich die Frage, wo diese neuen Gruppen entstehen sollten, und inwiefern die Stadt baulich investieren müsse.

Einrichtungen In der Stadt Radevormwald gibt es derzeit 13 Kindertagesstätten, darunter der Gira-Betriebskindergarten, der nur für die Kinder von Mitarbeitern gedacht ist. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 fehlten ursprünglich 56 Betreuungsplätze für Kinder im Alter unter drei Jahren. Dies könne jedoch zum größten Teil durch das Angebot in der Kindertagespflege kompensiert werden, hatte Amtsleiter Jürgen Funke im Frühjahr erklärt.

„Bevor erste bautechnische oder architektonische Überlegungen/Planungen erfolgen, wurde es als sinnvoll angesehen, die weitere Vorgehensweise zunächst mit dem Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt (LJA), abzustimmen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. „Die betreffenden Kitas sollen wegen der gegebenenfalls in Frage kommenden jeweiligen Erweiterungsmöglichkeiten aus Sicht der Pädagogik bzw. der Inaussichtstellung einer Betriebsgenehmigung durch das LJA ganz früh im Vorfeld gemeinsam mit den jeweiligen Trägern und Kita-Leitungen betrachtet werden.“ Solche großen Änderungen müssten freilich von allen Beteiligten mitgetragen werden, um erfolgreich der Gesamtverantwortung zur Sicherstellung von ausreichenden Plätzen für Kinder nachkommen zu können.

Dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in Radevormwald auf jeden Fall in den nächsten Jahren steigen wird, davon ist Jürgen Funke überzeugt: „Viele Eltern möchten ihre Kinder möglichst früh in die Betreuung geben.“