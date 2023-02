Politik in Radevormwald Stadt erwartet Klagen wegen Kita-Plätzen

Antje von der Mühlen (CDU) wollte wissen, ob in Radevormwald Eltern ohne Betreuungsplatz bereits Klage eingereicht hätten. Das bejahte Ferner: „Insgesamt wurden zwischen November und Dezember sechs Klagen eingereicht. Es ist zu befürchten, dass es mehr wird“, äußerte der Jugendamtsleiter. Petra Ebbinghaus (AL) fragte nach, ob Strukturänderung innerhalb der Gruppen möglicherweise zu diesem Engpass führen oder ob Strukturänderungen Abhilfe schaffen könnten. Das aber verneinte Ferner. Aktuell leben 1253 Kinder in Radevormwald, die zwischen dem 1. November 2016 und dem 1. November 2022 geboren wurden und damit im Kita-fähigen Alter sind. Die meisten Plätze fehlen laut Ausführungen der Verwaltung in den Wupperorten.