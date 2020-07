Kämmerei in Radevormwald : Nach Gerichtsurteil – Stadt hebt Erbbauzins deutlich an

Nach Gerichtsurteil – Stadt hebt Erbbauzins deutlich an

Kämmerei in Radevormwald

Radevormwald Manche Grundstückseigentümer, vor allem im Ortsteil Herbeck, werden Post von der Verwaltung erhalten. Der Inhalt dürfte sie nicht freuen: Die Stadt will den Erbbauzins deutlich erhöhen. Das hatte Volker Uellenberg, Leiter der Kämmerei, in der jüngsten Ratssitzung angekündigt.

Es handelt sich um Grundstücke, die in den 1950er Jahren Menschen zur Verfügung gestellt wurden, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Radevormwald gekommen waren, erläutert Volker Uellenberg, Leiter der Kämmerei. Um ihnen den Start in ein neues Leben zu erleichtern, wurden mehrere Straßenzüge mit Grundstücken errichtet, die nicht erworben werden mussten, sondern mit einem Erbbauzins abbezahlt wurden. „In D-Mark betrug dieser Zins 35 bis 40 Mark pro Jahr“, berichtet der Leiter der Kämmerei. Gepachtet wurde auf hundert Jahre.

Die Stadtverwaltung hatte in den vergangenen Jahren bereits das Gespräch mit den Eigentümern gesucht und gefragt, ob diese mit einer Anhebung der aus heutiger Sicht geringen Summe einverstanden seien. „Die meisten haben das abgelehnt, nur wenige waren bereit, etwas mehr zu zahlen“, so Uellenberg. Im vergangenen Jahr nun sei einer der ursprünglichen Eigentümer verstorben, das Grundstück sollte an den Erben gehen. Auch hier gab es eine Diskussion zwischen Bürger und Stadt über die Höhe des Zinses. „Der Grundstückseigentümer hat sich einen Anwalt genommen, die Stadt hat schließlich das Gleiche getan.“ Das Amtsgericht Wipperfürth kam nun zu dem Ergebnis, dass die Ansprüche der Stadt zu Recht bestehen: Die Summe des Erbbauzinses muss deutlich angehoben werden.